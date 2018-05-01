В парламенте произошел курьезный случай – депутаты ошиблись кнопкой

В Баку в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса произошел курьезный случай.

Как сообщает 1news.az, в начале заседания cпикер Милли Меджлиса Огтай Асадов призвал депутатов пройти регистрацию и утвердить повестку дня.

После этого 10 депутатов, нажав не на ту кнопку, фактически проголосовали против повестки дня. Спикер, смеясь, указал парламентариям, что они совершили неверное действие, и призвал заново проголосовать за повестку дня.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.