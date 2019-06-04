1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В парламенте призвали к созданию в Азербайджане заводов нефтяного машиностроения

Сегодня в 15:09 ~ 1 минута на чтение 358
В парламенте призвали к созданию в Азербайджане заводов нефтяного машиностроения

Нам необходимо уделять серьезное внимание развитию промышленности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Нам нужно как минимум два завода нефтяного машиностроения», - сказал он, напомнив, что в советский период в республике было множество подобных предприятий.

По его словам, наряду с этим, необходимо также создание отдельного высшего учебного заведения в связи с нефтяным машиностроением.

«У нас должны быть профессиональные специалисты в этой сфере», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

358

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net