В парламенте призвали к созданию в Азербайджане заводов нефтяного машиностроения

Нам необходимо уделять серьезное внимание развитию промышленности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Нам нужно как минимум два завода нефтяного машиностроения», - сказал он, напомнив, что в советский период в республике было множество подобных предприятий.

По его словам, наряду с этим, необходимо также создание отдельного высшего учебного заведения в связи с нефтяным машиностроением.

«У нас должны быть профессиональные специалисты в этой сфере», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.