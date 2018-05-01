В парламенте предложили установить памятники всем членам АДР

Очень часто радикальная оппозиция поднимает вопрос об установлении памятника Мамеду Эмину Расулзаде.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Араз Ализаде.

«В связи со 100-летием АДР было бы хорошо, если бы мы приняли решение о создании в лучшем месте города мемориала, где были бы установлены памятники всем членам АДР», - сказал он.

Напомним, что в 2018 году Азербайджан отпразднует столетие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

АДР была создана 28 мая 1918 года, став первым государством на Востоке с парламентской формой правления, а также первым образцом демократического, правового и светского государства на всем Востоке, в том числе в тюрко-исламском мире.

Эльшан Рустамов, Г.Р.