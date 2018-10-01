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В парламенте предложили создать в Азербайджане экологическую полицию

Сегодня в 16:50 ~ 1 минута на чтение 290
В парламенте предложили создать в Азербайджане экологическую полицию

Почти каждый день мы слышим новости о вырубке деревьев, в частности в Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила депутат Эльмира Ахундова.

По ее словам, Министерство экологии и природных ресурсов и другие структуры предпринимают в связи с этим оперативные меры, виновники привлекаются к уголовной ответственности, наказываются.

«Однако все это бывает уже поздно, так как уничтожаются многолетние деревья», - указала она.

Депутат предложила создать в республике экологическую полицию, которая может функционировать в составе МВД или Министерства экологии и природных ресурсов.

«Главное, чтобы эта структура вела учет, защиту и мониторинг зеленых насаждений», - указала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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