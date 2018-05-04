В парламенте предложили поднять зарплату депутатов до 8 тысяч манатов

Заработная плата депутатов в нынешних реалиях, по меньшей мере, должна составлять 8 тысяч манатов, у спикера - 10 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сообщил депутат Гудрат Гасангулиев.

По его словам, некоторые могут подумать, что это может вызвать недовольство граждан, однако это не так.

«Если правильно объяснить гражданам суть этого, то никаких недовольств не будет», - сказал он.

Депутат указал, что когда начинались реформы в Сингапуре, то в несколько раз была повышена заработная плата министров.

«Сейчас зарплата министра там составляет более 100 тысяч долларов. Мы должны объяснить гражданам, что если вы хотите, чтобы серьезно велась борьба с коррупцией, необходимо серьезно поднять зарплату чиновников, депутатов», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.