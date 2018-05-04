1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В парламенте предложили поднять зарплату депутатов до 8 тысяч манатов

Сегодня в 12:41 ~ 1 минута на чтение 1196
В парламенте предложили поднять зарплату депутатов до 8 тысяч манатов

Заработная плата депутатов в нынешних реалиях, по меньшей мере, должна составлять 8 тысяч манатов, у спикера - 10 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сообщил депутат Гудрат Гасангулиев.

По его словам, некоторые могут подумать, что это может вызвать недовольство граждан, однако это не так.

«Если правильно объяснить гражданам суть этого, то никаких недовольств не будет», - сказал он.

Депутат указал, что когда начинались реформы в Сингапуре, то в несколько раз была повышена заработная плата министров.

«Сейчас зарплата министра там составляет более 100 тысяч долларов. Мы должны объяснить гражданам, что если вы хотите, чтобы серьезно велась борьба с коррупцией, необходимо серьезно поднять зарплату чиновников, депутатов», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

1 196

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net