В парламенте обсудили законопроект, регулирующий риски в аграрном секторе

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по аграрной политике был обсужден проект закона «Об аграрном страховании».

Как сообщает 1news.az, новый закон регулирует отношения, связанные со страхованием рисков в аграрном секторе через механизм совместного страхования.

В соответствии с законом производители сельхозпродукции будут страховаться от одного или нескольких из следующих рисков: природные явления, в том числе стихийные бедствия; пожары; аварии; инфекционные заболевания и отравления; нападение диких животных, распространение вредителей; действия третьих лиц.

Законопроект был рекомендован для обсуждения во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Напомним, что законопроект был принят в первом чтении в прошлом месяце.

Эльшан Рустамов, Г.Р.