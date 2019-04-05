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В парламенте обсудили законопроект, регулирующий риски в аграрном секторе

Сегодня в 14:06 ~ 1 минута на чтение 228
В парламенте обсудили законопроект, регулирующий риски в аграрном секторе

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по аграрной политике был обсужден проект закона «Об аграрном страховании».

Как сообщает 1news.az, новый закон регулирует отношения, связанные со страхованием рисков в аграрном секторе через механизм совместного страхования.

В соответствии с законом производители сельхозпродукции будут страховаться от одного или нескольких из следующих рисков: природные явления, в том числе стихийные бедствия; пожары; аварии; инфекционные заболевания и отравления; нападение диких животных, распространение вредителей; действия третьих лиц.

Законопроект был рекомендован для обсуждения во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Напомним, что законопроект был принят в первом чтении в прошлом месяце.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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