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В парламенте назвали абсурдным рост цен на рынках в преддверии праздника

Сегодня в 14:11 ~ 1 минута на чтение 189
В парламенте назвали абсурдным рост цен на рынках в преддверии праздника

Приближается Новруз, а в преддверии праздника на рынках имеет место рост цен.

Как сообщает 1news.az, об этом 23 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фарадж Гулиев.

По его словам, необходимо отслеживать рост цен в этот период.

«В то время, когда в Азербайджане растет производство сельскохозяйственной продукции, абсурдно повышение цен вместо понижения», - сказал он.

Он указал, что соответствующие правоохранительные органы должны принимать меры против монополистов.

«Для сельчан должны быть созданы условия, чтобы они напрямую привозили на рынки свою продукцию, поскольку посредники искусственно повышают цены», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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