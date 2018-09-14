В парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный 100-летию освобождения Баку - ФОТО

15 сентября в парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный 100-летию освобождения Баку.

Как сообщает 1news.az, в программу концерта входят выступление азербайджанских эстрадных исполнителей и музыкальных групп, а также известной турецкой танцевальной группы «Анадолу атеши».

На концерте будут представлены популярные песни, посвященные Родине, Баку, азербайджано-турецкому братству.

Ожидаются выступления народных артистов Азербайджана Айгюн Казимовой, Эюба Ягубова, заслуженных артистов Лалы Мамедовой, Тунзали Агаевой, Севды Алекперзаде, Сабины Бабаевой, известных исполнителей Натаван Хабиби, Джейхуна Зейналова, Мурада Арифа, групп «Гая» и «Раст».

Концерт начнется в 20.00. Вход свободный.