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В парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт и музыкальный фейерверк - ВИДЕО

Сегодня в 10:49 ~ 1 минута на чтение 584
В парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт и музыкальный фейерверк - ВИДЕО

10 мая в парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт и музыкальный фейерверк в связи с днем рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летием Фонда Гейдара Алиева.

В концерте, анонс которого размещен на официальных страницах Центра Гейдара Алиева в социальных сетях Instagram, примет участие популярная азербайджанская музыкальная группа «Rast» и российский диджейский проект «S-Brother-S».

Концерт завершится фейерверком – пиротехническое шоу пройдет под музыкальные произведения знаменитых азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Ниязи, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева и Муслима Магомаева.

 
 
 
 
 
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A post shared by Heydar Aliyev Foundation (@heydaraliyevfoundationofficial) on

В.Ф, Г.Р.

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