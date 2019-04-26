В парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт и музыкальный фейерверк - ВИДЕО

10 мая в парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт и музыкальный фейерверк в связи с днем рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летием Фонда Гейдара Алиева.
В концерте, анонс которого размещен на официальных страницах Центра Гейдара Алиева в социальных сетях Instagram, примет участие популярная азербайджанская музыкальная группа «Rast» и российский диджейский проект «S-Brother-S».
Концерт завершится фейерверком – пиротехническое шоу пройдет под музыкальные произведения знаменитых азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Ниязи, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева и Муслима Магомаева.
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В.Ф, Г.Р.