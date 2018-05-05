Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Парижские правоохранители применили слезоточивый раз для разгона протестующих на площади Бастилии, передаёт корреспондент РИА Новости.



После того, как пешая колонна мирной демонстрации против президента страны Эммануэля Макрона, приуроченная к первой годовщине его прихода к власти, достигла конечной точки маршрута — площади Бастилии — радикально настроенная молодёжь стала набрасываться на журналистов.

Полицейские задержали одного из хулиганов, после чего протестующие стали требовать, чтобы молодого человека отпустили. Пока его конвоировали до полицейской машины, группа хулиганов шла рядом с правоохранителями, кидая в них бутылки и камни. Чтобы усмирить их, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В настоящее время противостояние правоохранителей и молодёжи продолжается, однако ни одна из сторон не предпринимает больше активных действий. К месту столкновений пригнали водомёт. Жандармы выстроились в шеренгу и перекрыли улицу, на многих из них надеты противогазы, они вооружены дубинками и щитами.

РИА Новости



19:11

В парижском шествии противников президента Франции Эммануэля Макрона, приуроченном к первой годовщине его избрания, принимают участие 160 тысяч человек, сообщил организатор мероприятия партия "Непокорившаяся Франция".

"Нас 160 тысяч на "Празднике Макрона"! Впечатляюще! Непокорившийся народ на улицах", — сообщается в Twitter партии.

Масштабная манифестация, приуроченная к первой годовщине со дня избрания президентом Франции Эммануэля Макрона и окрещенная организаторами "Праздник Макрона", началась в субботу на площади у Оперы Гарнье в Париже. В планах участников манифестации – пикник, концерт посреди города и пешее шествие в направлении площади Бастилии.

Шествие проходит в спокойной обстановке. После первомайской демонстрации, которая сопровождалась серьезными столкновениями радикально настроенной молодежи с полицией, власти города решили усилить меры безопасности. На улицах, по которым пролегает маршрут шествия, выставлены усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Многие отходящие улицы и переулки перекрыты полицейскими заслонами. Ранее сообщалось, что порядок в Париже в субботу будут обеспечивать две тысячи полицейских и жандармов.



РИА Новости