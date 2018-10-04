В Париже состоялся симпозиум, посвященный кандидатуре Баку на проведение Всемирной выставки «Экспо-2025» - ФОТО

В Париже состоялся симпозиум на тему «Развивая человеческий капитал, обеспечим лучшее будущее», посвященный кандидатуре Баку на проведение Всемирной выставки «Экспо-2025».

На симпозиуме выступили генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики, руководитель делегации нашей страны в Международном бюро выставок Эльчин Амирбеков, министр образования Джейхун Байрамов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, международный эксперт по человеческому капиталу Петер Фиск, член рабочей группы Всемирной выставки «Баку Экспо-2025» Марьям Гафарзаде.

Открыв мероприятие с участием представителей Международного бюро выставок, послов и представителей государств-членов, Эльчин Амирбеков подробно проинформировал о роли человеческого капитала в развитии Азербайджана, превращении нашей страны в глобальную платформу для диалога, проведении международных мероприятий, рассказал о пространстве, предусмотренном для «Экспо-2025» в Баку.

Висенте Лоссерталес отметил глобальное значение темы «Баку Экспо-2025». Он подчеркнул, что тема отвечает миссии Международного бюро выставок, вызовам нашего времени.

Отметив значение человеческого капитала, Петер Фиск поделился опытом. Рассказал о вкладе применения новых технологий в развитие совместной деятельности государственных структур и частного сектора, поощрении инновации и прогресса.

На симпозиуме были затронуты такие подтемы «Баку Экспо-2025» как талант, здоровье и достижения, соответствующие Целям устойчивого развития ООН.

Выступив по подтеме талант, Джейхун Байрамов рассказал о поддержке развития будущих поколений. Он подчеркнул, что идеи в сферах навыков, исследований, инноваций внесут вклад в повышение благосостояния людей во всем мире. Министр рассказал о государственных программах по обучению азербайджанской молодежи за рубежом.

Министр отметил, что «Бульвар талантов», организованный у входа в парк «Экспо», привлечет всеобщее внимание. Будет создана возможность приобщиться к реальному и виртуальному миру посредством новых технологий и обменяться знаниями.

«Талант человека – это искра, от которой возгорается пламя. С нетерпением ждем, что на выставке «Баку Экспо-2025» загорится множество огней. Ведь Азербайджан известен как «Страна Огней» еще с древних времен»,- сказал Дж.Байрамов.

Затем Марьям Гафарзаде выступила по подтеме здоровье.

Сахиль Бабаев рассказал о том, как наша страна добивается развития, вкладывая инвестиции в человеческий капитал. Он отметил, что будущее каждой страны зависит от здравоохранения, образования и занятости. С.Бабаев довел до внимания значение использования трансформационной силы новых технологий для прогресса всех обществ.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является лучшим примером для других стран в сфере вложения инвестиций в человеческий капитал. Он рассказал о работе, проведенной за последнее десятилетие в нашей стране по снижению уровня бедности, открытию новых рабочих мест, достижению всестороннего экономического развития.

Затем были даны ответы на вопросы участников симпозиума.

Обратившись в заключение к участникам симпозиума, Эльчин Амирбеков сказал, что сегодня мы имели возможность обстоятельно представить, как могут позитивно повлиять на жизнь стран мира избранная нами тема. Баку обладает всеми возможностями, благоприятным географическим пространством и национальной поддержкой для грандиозного проведения выставки «Экспо-2025». Надеемся, что в 2025 году мы встретим в столице Азербайджана – Баку страны мира с темой глобального значения.

АЗЕРТАДЖ