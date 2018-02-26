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В Папуа-Новой Гвинее произошло новое землетрясение магнитудой 6,3

26 Февраля, 2018 в 22:50 меньше минуты на чтение 389
В Папуа-Новой Гвинее произошло новое землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Папуа — Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник в 15.17 по времени UTC в 58,7 километрах к юго-западу от города Менди в центральной части страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,2 километра.

Ранее в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. По последним данным, в результате землетрясения погибли по меньшей мере десять человек.

РИА Новости

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