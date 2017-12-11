В Палестине указывают на рост задержаний несовершеннолетних израильской полицией - ФОТО

Израиль систематически задерживает детей в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, и в последнее время число таких задержаний выросло, заявил глава палестинского отделения Всемирного движения в защиту детей Халид Казмар.

В интервью Anadolu сообщил, что с начала года перед судом в Израиле предстали около 700 палестинских детей.

«С начала года были задержаны сотни палестинских детей. Израиль - единственное государство в мире, где дети предстают перед военным судом. Палестинские дети подвергаются задержаниям и пыткам, что в соответствии с международным правом является преступлением против человечности», - сказал Казмар.

Агентство сообщает, что израильская сторона все еще удерживает под арестом палестинца Февзи аль-Джунейди, который стал символом борьбы палестинского народа за Иерусалим.

Это произошло после того, как весь мир облетела фотография, на которой группа израильских военных ведет аль-Джунейди с завязанными глазами и со связанными руками.

Суд над юношей, который был арестован 7 декабря в ходе акций протеста у блокпоста у еврейского поселения Кират Арба в оккупированном Эль-Халиле, состоится сегодня, 11 декабря.

Дядя арестованного Решат аль-Джунейди сказал Anadolu: «Сначала Февзи избили, а потом связали ему руки и завязали глаза, после чего доставили на военный блокпост в еврейском поселении Гуш-Эцион недалеко от Вифлеема. Затем его посадили в военную тюрьму Офер на западе Рамаллы, где он находится до сих пор. Вчера Февзи должен был предстать перед военным судом, но заседание перенесли на 11 декабря».

От имени семьи Февзи он призвал власти Палестины и международные организации принять срочные меры для освобождения молодого палестинца.

Полувековая израильская аннексия Иерусалима после решения президента Дональда Трампа объявить город столицей Израиля вступила в новую фазу. Израиль оккупировал Восточный Иерусалим 5 июня 1967 года.

В 1980 году Кнессет принял законопроект, в соответствии с которым Израиль в одностороннем порядке объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

В ответ на это СБ ООН принял резолюцию за № 478, в которой осудил израильскую аннексию Восточного Иерусалима. Международное сообщество считает, что Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией.

Кроме того, ни одно государство не признает Иерусалим столицей Израиля. Посольства всех стран, признавших Израиль, находятся в Тель-Авиве.

После того, как Дональд Трамп выполнил обещание, данное им в ходе предвыборной кампании, США стали первой страной, признавшей Иерусалим столицей Израиля.

Ф.Багирова