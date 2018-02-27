В озере Нохургель перевернулся катамаран: люди остались без помощи в ледяной воде – ВИДЕО

На известном озере Нохургель в Габалинском районе Азербайджана чудом спасли четырех отдыхающих, упавших в ледяную воду.

Как сообщает 1news.az, четверо отдыхающих сели в катамаран, который сдает для прогулок по озеру центр отдыха «Сахил».

«Мы, две девушки и двое мужчин, сели на катамаран, заплатив 5 манатов за 10 минут прогулки. Но не успели мы отплыть и 100 метров от берега, как на лопасти катамарана намотались рыболовные сети. Долгие попытки распутать их ни к чему не привели, более того, катамаран перевернулся. Люди оказались в ледяной воде, держась за перевернутый катамаран. На четверых был всего один спасательный круг, и тот намертво прикрученный к катамарану, воспользоваться им было невозможно. С берега позвонили в МЧС, но там неправильно поняли и вначале подумали, что мы утонули, прислали скорую помощь, чтобы забрать трупы утопленников.

И лишь позже с помощью другого катамарана людей спасли, так как спасательной шлюпки в центре отдыха не было – ее, по словам сотрудников, незадолго до этого украли. После почти часового пребывания в ледяной воде все простудились, потеряли телефоны. Благо, обошлось без жертв. Но сотрудники центра отдыха вели себя так, будто ни за что не в ответе, наоборот, заявили нам, что мы перевернули катамаран, потому что были пьяны», - подчеркнул в разговоре с нами мужчина – непосредственный участник событий (он пожелал не называть своего имени – прим. авт.).

В свою очередь, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям 1news.az подтвердили факт такого обращения. «По факту уже начато разбирательство, устанавливается, соблюдены ли были требования закона при организации прогулок на катамаране по озеру, и почему произошло нарушение правил безопасности на воде», - подчеркнули в МЧС.

Тимур Рзаев, Э.Т.