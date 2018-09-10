В отношениях Пашиняна и армянской диаспоры наступает раскол?

По всей вероятности, в отношениях Никола Пашиняна и армянской диаспоры в России наступает разлад.

В Москве во время встречи с российскими бизнесменами между Пашиняном и российским бизнесменом и меценатом Рубеном Варданяном завязалась настоящая полемика.

Как сообщает Sputnik Армения, во время встречи Пашиняна с российскими бизнесменами армянского происхождения в Москве, российский бизнесмен и меценат Рубен Варданян сказал, что считает неуважительным отношение действующих армянских властей к зарубежным предпринимателям и их деятельности в Армении.

Варданяна и его друзей задело письмо от властных структур, в котором сообщалось о закрытии Центра стратегических инициатив, действующего в Армении на протяжении двух лет.

«Мои друзья и я, за последние 18 лет, вложили более 600 миллионов долларов в Армению. Это не маленькая сумма. Вы можете делать все, что считаете нужным, просто мне кажется нужно сохранять режим диалога и попытки друг друга услышать», — сказал Варданян.

Он подчеркнул, что диалог — непростая вещь и не всегда то, что сказано одной стороной, может быть принято другой.

«Вы имеете право делать все, что связано с вашими организациями (государственными — ред.), но если это создано совместно с частным сектором, а вы его даже не спрашиваете, а уведомляете, что должны закрыть, то мне кажется, как минимум, эта платформа не очень уважительна», — сказал Варданян.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в стране начался процесс роспуска разных центров, и это неминуемо. Он задал риторический вопрос Варданяну, что делал центр, если за два года своей деятельности так и не выполнил поставленной перед собой задачи.

На это бизнесмен предложил спросить об этом у бывшего премьер-министра Армении Карена Карапетяна.

Пашинян продолжил, что сам в шоке от существующей в Армении системы. Премьер открыл для себя, что параллельно с государственной системой правления существуют разные фонды, организации, которые занимаются тем, чем по сути должны заниматься министерства, государственный аппарат.

«Работающие в этих центрах, фондах люди получают зарплату вдвое-втрое больше, чем министры и премьер, а эффект от их работы – нулевой», — сказал Пашинян.

По его словам, обе стороны объединяет то, что они делают одну и ту же работу, только одни получают за это много денег, другие – мало, одни носят дорогие галстуки, другие дешевые.

«Я говорю, прекращаем это. За ничегонеделание никто больше не будет получать деньги», — сказал Пашинян.

Варданян со своей стороны заметил, что с бизнесом желательно говорить на языке цифр, чтобы разговор был более предметным.

Он добавил, что можно долго говорить и размышлять о том, что на самом деле надо делать, чтобы привлечь инвестиции, однако бизнес любит стабильность, предсказуемость, тишину.

Варданян спросил у премьера можно ли ожидать предсказуемости в Армении, так как это важная составляющая для ведения бизнеса.

«Какая доходность будет при прямых вложениях? На сегодняшний день мы неконкурентоспособны. Этот вопрос я задавал Овику Абрамяну, Карену Карапетяну, сегодня я задаю вам и вашим коллегам», — сказал Варданян.

Пашинян в свою очередь ответил Варданяну вопросом: о какой нестабильности идет речь? Он недоумевает, почему все вокруг муссируют этот вопрос.

«Армения пережила революцию, и стабильность ни разу не была нарушена. Сегодня разные люди, журналисты пишут о какой-то нестабильности. О какой нестабильности вы говорите? Сегодня в Армении власть принадлежит народу, и всегда будет принадлежать ему. Хотите, чтобы я себя назвал диктатором, монархом и чтобы все сказали, как хорошо, у нас есть стабильность», — задал встречный вопрос Пашинян.

Он заметил, что в этом плане он всех разочарует, так как в Армении больше не будет диктаторов. На предстоящих внеочередных выборах, кого выберет народ, тот и придет к власти. Это и будет единственной, обещаемой им стабильностью, сказал Пашинян.

Он также подчеркнул, что больше всего Армения помогает диаспоре тем, что не делит их на группы, кланы, и для новой Армении все важны и одинаковы.

Премьер-министр Никол Пашинян находился с рабочим визитом в Москве, где состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

1news.az