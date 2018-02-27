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В ООН заявили о невозможности проведения гумопераций в Восточной Гуте

27 Февраля, 2018 в 22:41 ~ 1 минута на чтение 328
В ООН заявили о невозможности проведения гумопераций в Восточной Гуте

Ситуация в Восточной Гуте не позволяет начать гуманитарные операции, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"ООН готова отправить гуманитарные конвои в Восточную Гуту и эвакуировать сотни раненых, как только позволят условия в области безопасности. В нынешней ситуации это просто невозможно", — сказал Дюжаррик журналистам во вторник.

Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды"  и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с 27 февраля гуманитарный коридор откроют в Восточной Гуте для выхода мирных жителей, его координаты будут объявлены в ближайшее время. Планируется, что гуманитарная пауза будет ежедневной, с девяти утра до двух дня.

РИА Новости

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