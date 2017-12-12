В ООН прогнозируют высокие темпы роста экономики Азербайджана

Организация объединенных наций в своем отчете «Мировое экономическое положение и перспективы», опубликованном на сайте ООН, отразила и текущую ситуацию, и прогнозы по Азербайджану.

Как следует из информации с сайта, ВВП Азербайджана в 2017 году снизится на 1%, но в 2018 году темпы роста экономики будут 1,8%, а на 2019 год прогнозируется рост в 2,3%.

Напомним, что, по прогнозам правительства Азербайджана, в 2018 году реальный рост ВВП может составить 1,5%, а по итогам 2017 года - 0,3%.

«Восстановлению экономики Азербайджана в 2018 и 2019 годах будет способствовать начало добычи газа в рамках второй стадии разработки каспийского месторождения «Шахдениз»», - отмечено в документе.

По мнению экспертов ООН, в 2017 году инфляция в Азербайджане превысит 10%, но с 2018 года ожидается снижение.

Лада Евграшина, Г.Р.