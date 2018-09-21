В ООН приняли отчет Азербайджана по ситуации в области прав человека – ФОТО

Третий отчет Азербайджана по ситуации в области обеспечения прав человека был заслушан в рамках 39-й сессии Совета ООН по правам человека (UNHCR).

Рабочая группа Универсального периодического обзора (UPR) ООН единогласно приняла отчет, представленный Азербайджаном, сообщает МИД АР.

Универсальный периодический обзор – это оценка ситуации в сфере соблюдения прав человека во всех 193 странах-членах ООН. С момента первого цикла слушаний, запущенного в апреле 2008 года, страны-члены были оценены дважды в рамках двух циклов.

Выводы рабочей группы по каждой из стран составляются на основе оценки трех документов – национального отчета (представляемого со стороны государства-ответчика), информации от независимых правозащитных структур, а также информации третьих сторон (национальных правозащитных институтов, региональных организаций и гражданского общества).

Азербайджан на заседании представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов. В своем выступлении он отметил, что из 259 рекомендаций, поступивших в Баку, большинство было принято, и часть из них уже выполняется. Остальные находятся в процессе реализации.

Часть своего выступления Халафов посвятил ситуации в области обеспечения прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, ставших жертвами армянской агрессии. Он рассказал о работах по восстановлению освобожденного от оккупантов села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Подчеркнув, что права этой многочисленной группы лиц грубо попираются вследствие почти 30-летней оккупации Арменией части азербайджанских территорий, Халафов призвал UNHCR принять меры для восстановления их прав.

Елена Остапенко, Э.Т.