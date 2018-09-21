1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В ООН приняли отчет Азербайджана по ситуации в области прав человека – ФОТО

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 40
В ООН приняли отчет Азербайджана по ситуации в области прав человека – ФОТО

Третий отчет Азербайджана по ситуации в области обеспечения прав человека был заслушан в рамках 39-й сессии Совета ООН по правам человека (UNHCR).

Рабочая группа Универсального периодического обзора (UPR) ООН единогласно приняла отчет, представленный Азербайджаном, сообщает МИД АР.

Универсальный периодический обзор – это оценка ситуации в сфере соблюдения прав человека во всех 193 странах-членах ООН. С момента первого цикла слушаний, запущенного в апреле 2008 года, страны-члены были оценены дважды в рамках двух циклов. 

Выводы рабочей группы по каждой из стран составляются на основе оценки трех документов – национального отчета (представляемого со стороны государства-ответчика), информации от независимых правозащитных структур, а также информации третьих сторон (национальных правозащитных институтов, региональных организаций и гражданского общества).

Азербайджан на заседании представлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов. В своем выступлении он отметил, что из 259 рекомендаций, поступивших в Баку, большинство было принято, и часть из них уже выполняется. Остальные находятся в процессе реализации.

Часть своего выступления Халафов посвятил ситуации в области обеспечения прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, ставших жертвами армянской агрессии. Он рассказал о работах по восстановлению освобожденного от оккупантов села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Подчеркнув, что права этой многочисленной группы лиц грубо попираются вследствие почти 30-летней оккупации Арменией части азербайджанских территорий, Халафов призвал UNHCR принять меры для восстановления их прав.

Елена Остапенко, Э.Т.

Telegram WhatsApp

40

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net