В одной из средних школ Азербайджана учителя подрались с директором? - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры потасовки, заснятой в одном из учебных заведений в поселке Джейранбатан Абшеронского района Азербайджана.
Как сообщает Yenicag.az, утверждается, что на видеокадрах, снятых на мобильный телефон, запечатлен конфликт между директором и учителями.
Издание отмечает, что инцидент имел место в средней школе №2. По кадрам не ясна причина возникновения конфликта.
Для выяснения подробностей произошедшего информационное агентство 1news.az обратилось в Управление образования Абшеронского района, где отметили, что в связи с инцидентом ведется расследование. По итогам проведенного расследования будет предоставлена информация.
Эльшан Рустамов, Э.Т.