В одной из средних школ Азербайджана учителя подрались с директором? - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры потасовки, заснятой в одном из учебных заведений в поселке Джейранбатан Абшеронского района Азербайджана.

Как сообщает Yenicag.az, утверждается, что на видеокадрах, снятых на мобильный телефон, запечатлен конфликт между директором и учителями.

Издание отмечает, что инцидент имел место в средней школе №2. По кадрам не ясна причина возникновения конфликта.

Для выяснения подробностей произошедшего информационное агентство 1news.az обратилось в Управление образования Абшеронского района, где отметили, что в связи с инцидентом ведется расследование. По итогам проведенного расследования будет предоставлена информация.

Эльшан Рустамов, Э.Т.