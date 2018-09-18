1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В одной из средних школ Азербайджана учителя подрались с директором? - ВИДЕО

Сегодня в 15:21 ~ 1 минута на чтение 3377
В одной из средних школ Азербайджана учителя подрались с директором? - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры потасовки, заснятой в одном из учебных заведений в поселке Джейранбатан Абшеронского района Азербайджана.

Как сообщает Yenicag.az, утверждается, что на видеокадрах, снятых на мобильный телефон, запечатлен конфликт между директором и учителями. 

Издание отмечает, что инцидент имел место в средней школе №2. По кадрам не ясна причина возникновения конфликта.

Для выяснения подробностей произошедшего информационное агентство 1news.az обратилось в Управление образования Абшеронского района, где отметили, что в связи с инцидентом ведется расследование. По итогам проведенного расследования будет предоставлена информация.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

Telegram WhatsApp

3 377

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net