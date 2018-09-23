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В Одессе прогремел взрыв

Сегодня в 14:04 меньше минуты на чтение 387
В Одессе прогремел взрыв

Взрыв произошел в Малиновском районе Одессы, полиция квалифицировала его как хулиганство, сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Открыто уголовное дело по статьям "незаконное обращение с оружием" и "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Что это был за взрыв, а также какие-либо другие подробности полиция не сообщает.

РИА Новости

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