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В Новой Зеландии чрезмерно дружелюбный пингвин стал любимцем прохожих - ВИДЕО

23 Декабря, 2017 в 12:21 меньше минуты на чтение 2018
В Новой Зеландии чрезмерно дружелюбный пингвин стал любимцем прохожих - ВИДЕО

Пользователи Reddit пришли в восторг от видеоролика, на котором дружелюбный пингвин «общается» с людьми в Новой Зеландии.

За день ролик посмотрели более 74 тысяч человек, он собрал больше тысячи комментариев.

На кадрах толстоклювый пингвин (вид хохлатых пингвинов, обитающих в Новой Зеландии — ред.) подходит к людям, которые радостно его фотографируют. При этом никакого страха по отношению к кому-либо из них он не испытывает.

В аннотации к видео сказано, что, по словам местного полицейского, пингвин часто появляется в окрестностях и играет в кустах за домами.

РИА Новости

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