В Новой Зеландии активисты требуют от KFC и McDonalds сделать меню халяльным - ФОТО

Ранее KFC уже пробовала поставлять халяльную продукцию в Новую Зеландию.

Тогда приверженцы ислама вынудили сеть ресторанов фастфуда изменить меню, пишет Daily Mail.

Однако из-за последовавших проблем с логистикой заведения всё-таки отказались от этой идеи.

И вот через 17 лет юная мусульманка Сайида Фауза выступила с новой инициативой на "Фейсбуке" — сделать еду в ресторане халяльной и доступной для тех, кто принадлежит к её конфессиональной группе.

В итоге движение "Мы хотим, чтобы ХАЛЯЛЬ снова был в KFC" (англ. — We Want HALAL KFCs Back In New Zealand) привлекло несколько тысяч сторонников за каких-то пару дней. Ещё через месяц активисты выдвинули обвинение в адрес руководства франшизы — в расизме и религиозной нетерпимости. Движение приняло массовый характер и раскололо население небольшой страны на его сторонников и противников.

Движение стало популярным и в других странах. Так, в Индонезии местные активисты поддержали кампанию. Получив такую поддержку, движение теперь требует того же от сети ресторанов McDonalds.

Местные СМИ сообщают, что представители KFC в Новой Зеландии следят за развитием событий, но выбрали выжидательную позицию.

Life