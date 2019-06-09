В Нигерии не менее 18 человек погибли при столкновении грузовика и автобуса

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По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским автобусом на юго-западе Нигерии, сообщило местное издание Pulse Nigeria.

По его данным, инцидент произошел в субботу в штате Ондо.

Как сообщил очевидец, водитель грузовика потерял управление и столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал в противоположном направлении. После этого оба транспортных средства загорелись, все пассажиры автобуса погибли.

По данным полиции, водитель грузового автомобиля скрылся с места происшествия.

Ria.ru