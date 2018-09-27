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В Нидерландах предотвратили крупный теракт, задержаны семь человек

27 Сентября, 2018 в 23:59 ~ 1 минута на чтение 239
В Нидерландах предотвратили крупный теракт, задержаны семь человек

Группа боевиков планировала устроить теракт на одном из крупных мероприятий в Нидерландах и одновременно подорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой.

По этому делу полиция городов Арнем и Верт задержала семерых человек, у которых были изъяты пять единиц огнестрельного оружия.

По данным портала Dutch News, террористы также намеревались приобрести автоматы Калашникова, пистолеты, ручные гранаты, взрывчатые вещества и компоненты для их изготовления.

«План включал пояса со взрывчаткой, автоматы Калашникова и заминированные автомобили. Следствие продолжает выяснять возможные объекты готовившегося нападения», — говорится в заявлении генпрокуратуры страны.

Главным организатором атаки являлся 34-летний выходец из Ирака, проживающий в городе Арнем. Вместе с ним были арестованы еще шесть человек в возрасте от 21 года до 34 лет.

Отмечается, что полиция вышла на след одного из участников группы еще в апреле. Некоторые задержанные ранее привлекались к ответственности за попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» в Сирии.

Росбалт

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