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В Непале в аэропорту самолет столкнулся с вертолетом, два человека погибли - ФОТО

14 Апреля, 2019 в 11:20 ~ 1 минута на чтение 746
В Непале в аэропорту самолет столкнулся с вертолетом, два человека погибли - ФОТО

Самолет при рулении в аэропорту на востоке Непала столкнулся с вертолетом, по меньшей мере два человека погибли, еще пять пострадали, пишет издание Setapati со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел неподалеку от города Лукла - перевалочного пункта для туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста.

Во время руления на взлетно-посадочной полосе самолет столкнулся со стоявшим поблизости вертолетом. Как отмечают власти, на момент аварии в самолете не было пассажиров, иначе число жертв могло быть значительно больше.

О причинах столкновения пока не сообщается. Полиция ведет расследование случившегося.

Взлетно-посадочные полосы в Непале традиционно считаются одними из самых опасных даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.

Ria.ru

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