В Непале в аэропорту самолет столкнулся с вертолетом, два человека погибли - ФОТО

Самолет при рулении в аэропорту на востоке Непала столкнулся с вертолетом, по меньшей мере два человека погибли, еще пять пострадали, пишет издание Setapati со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел неподалеку от города Лукла - перевалочного пункта для туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста.

Во время руления на взлетно-посадочной полосе самолет столкнулся со стоявшим поблизости вертолетом. Как отмечают власти, на момент аварии в самолете не было пассажиров, иначе число жертв могло быть значительно больше.

О причинах столкновения пока не сообщается. Полиция ведет расследование случившегося.

Взлетно-посадочные полосы в Непале традиционно считаются одними из самых опасных даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.

Ria.ru

Nepal. Three people were killed when a Summit Air airplane crashed while taking off from Lukla Airport on Sunday morning.https://t.co/3KoQ66DnCR pic.twitter.com/5reOhMlyUF — PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) 14 апреля 2019 г.