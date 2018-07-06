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В Непале 20 человек погибли при падении грузовика с горной дороги

Сегодня в 20:20 меньше минуты на чтение 83
В Непале 20 человек погибли при падении грузовика с горной дороги

Не менее 20 человек погибли, 12 получили ранения в результате падения грузовика с горной дороги в непальском районе Мустанг, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на местные власти.

Как сообщил глава районной администрации Шишир Паудел (Shishir Paudel), водитель грузовика, перевозившего дорожных рабочих, потерял управление на гравии, автомобиль рухнул с высоты 50 метров.

В результате аварии на месте скончались 14 мужчин и 6 женщин. Трое раненых были доставлены на вертолете непальской армии в госпиталь в городе Покхара. Девять других были госпитализированы в Мустанге.

РИА Новости

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