В НАТО намерены создать наступательные киберсилы

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о создании НАТО системы кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы, передает РИА «Новости».

Как отмечается, киберсилы НАТО могут быть задействованы при наступательных миссиях.

«Включение национальных кибернетических элементов, которые называют наступательными, в миссии и операции НАТО — это один из элементов усиления оборонных возможностей альянса», — заявил Столтенберг.

Решение о наращивании кибернетических возможностей альянса он связал с увеличением количества и опасности кибератак. Также генсек НАТО рассказал о намерении создать структуру, которая позволит включать национальные кибернетические возможности в миссии и операции НАТО.

Столтенберг добавил, что в борьбе с «Исламским государством Ирака и Леванта» «очень важно иметь кибернетические возможности, чтобы подорвать их возможности вербовки, финансирования и распространения пропаганды».

Gazeta.ru