В НАНА отметили 100-летний юбилей академика Гасана Абдуллаева - ФОТО

20 августа 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения видного азербайджанского ученого, доктора физико-математических наук, профессора, лауреата Государственной премии Азербайджанской ССР, заслуженного деятеля науки, академика Гасана Абдуллаева.

26 сентября в Национальной Академии наук Азербайджана прошло юбилейное собрание, посвященное этому событию. Вначале участники мероприятия посетили могилу академика Гасана Абдуллаева на первой Аллее почетного захоронения, возложили к его могиле венки и букеты цветов.

Выступив на собрании с вступительным словом, президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что 100-летний юбилей академика Гасана Абдуллаева отмечается в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он рассказал о научной и общественной деятельности Гасана Абдуллаева, его вкладе в социально-культурное развитие нашего народа.

Академик сообщил, что ученый, 50 лет из 75-летней жизни которого были связаны с Национальной Академией наук Азербайджана, прошел путь от рядового сотрудника до президента Академии. Своей неустанной деятельностью Гасан Абдуллаев не только внес в науку весомые новшества, но и способствовал возникновению и развитию ряда современных областей науки и промышленности, высоких технологий.

- Период руководства Академией Гасаном Абдуллаевым вошел в историю как период настоящего научного ренессанса, интеллектуального возрождения. С его именем связаны многочисленные нововведения, формирование приоритетных направлений, создание научных организаций в соответствии с научными отраслями, усиление связей между наукой, образованием и производством, - сказал А.Ализаде.

Он также подчеркнул, что особое внимание ученый уделял подготовке высококвалифицированных кадров. Так, в результате стараний Г.Абдуллаева в 1954-55 гг. в Азербайджанском государственном университете была сформирована группа по специальности «Полупроводники», по его инициативе и под его руководством в 1956 году была создана первая кафедра «Физика полупроводников», а талантливые студенты были привлечены в Институт физики.

Отметив, что академик Гасан Абдуллаев руководил Академией в течение 13 лет, А.Ализаде добавил, что в те годы при институтах были созданы опытно-конструкторские бюро и опытные заводы, усилена связь между научно-исследовательскими работами и производством. Руководитель НАНА сообщил, что по инициативе ученого секторы физиологии и философии были превращены в институты, созданы также институты фотоэлектроники и космических исследований, секторы микробиологии, молекулярной биологии, новые региональные научные центры, лаборатории, кафедры и отделы, которые осуществляли мероприятия, имеющие государственную значимость.

А.Ализаде также подчеркнул, что научная школа и научное наследие, оставленные академиком Гасаном Абдуллаевым, являются одним из ценнейших духовных богатств нашего народа, а новые достижения современных представителей этой школы известны во всем мире.

На юбилейном мероприятии академик-секретарь Отделения физико-математических и технических наук НАНА, академик Назим Мамедов рассказал о пройденном ученым славном жизненном пути и его деятельности в качестве организатора науки. Он отметил, что научная деятельность ученого была связана в основном с полупроводниками и их практическим применением, и добавил, что реализация программы развития физики полупроводников, основание Института физики, главной научной сферой деятельности которого была физика полупроводников, - все это осуществлялось под руководством Гасана Абдуллаева.

Н.Мамедов также отметил великие заслуги выдающегося ученого в создании и развитии в Азербайджане таких фундаментальных научных направлений, как электрохимия, биофизика, молекулярная биология, молекулярная генетика и др. Он также сказал, что будучи ученым и организатором науки, педагогом и общественным деятелем, Гасан Абдуллаев взрастил большое число научных кадров и является автором более тысячи научных трудов, в том числе, около 400 патентов, зарегистрированных в СССР, США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Швеции, Италии, Голландии, Индии и других странах.

Затем юбилейное собрание продолжилось выступлениями других участников, которые также поделились воспоминаниями о великом ученом.

Весьма интересным было выступление действительного члена РАН (академик АН СССР с 1968 года), бывшего директора Института космических исследований АН СССР Роальда Сагдеева.

- Когда говоришь о датах, связанных с жизнью известных людей, невольно вспоминаешь какие-то совпадения, хотя наука к ним относится скептически, считая суевериями. Но когда к великому Нильсу Бору в гости пришел корреспондент, чтобы взять у него интервью, он с удивлением увидел, что на его двери висит подкова. «Профессор! Неужели Вы – суеверны?» - воскликнул журналист. «Конечно, нет, - ответил профессор, - но это помогает даже тем, кто не суеверен». Так вот, я хочу сказать, что 100-летие замечательного ученого, одного из лидеров азербайджанской науки, в свое время – президента Академии наук Азербайджана, нашего любимого Гасана Абдуллаева тоже сопровождается несколькими важными совпадениями. Сегодня ранним утром с космодрома Куру во французской Гвиане был запущен спутник «Azerspace-2». Каждый из вас может просчитать вероятность этого совпадения, если первый был запущен 5 лет назад.

Но есть еще одно совпадение, а вы знаете, что произведение вероятностей – это еще меньшая величина. Так вот, спутник был запущен с помощью ракетоносителя Ariane-5, и это был сотый запуск этого ракетоносителя.

Еще одним интересным совпадением является то, что в эти дни происходит выдающееся событие в мировой космонавтике: японская межпланетная станция «Хаябуса-2» подлетела к астероиду под названием «Рюгу», и впервые после посадки осуществлено геологическое бурение астероида, с тем чтобы образцы доставить на землю в 2020 году (станция была запущена к астероиду аж в 2014 году, - ред.).

И делегация из Японии также принимает участие в сегодняшнем мероприятии.

Я хочу сказать, что испытываю большую гордость, для меня большая честь выступать на столь важном событии, как 100-летие моего друга и коллеги Гасана Абдуллаева. Мы с ним сотрудничали на протяжении многих лет в рамках Отделения общей физики Академии наук СССР.

У нас было много встреч с Гасаном Багировичем – и в Москве, и в Баку. И был эпизод, я о нем сегодня рассказывал его семье, о том, как однажды я взял на себя смелость о выдвижении его кандидатом в действительные члены Академии наук СССР. Но… не хватило голосов. Задним числом я вижу две причины этому: великостоличный шовинизм московских членов Академии всегда приводил к тому, что выбирали только их учеников. Очень трудно было пробиться иногородним, я уже не говорю о тех, кто представлял другую союзную республику. Вторая причина – в то время, когда я пришел в Академию, к теме полупроводников относились скептически.

Но те, кто тогда понимал значение полупроводников, как раз были провидцами, и Гасан Абдуллаев был самым большим энтузиастом, не случайно он воспитал целую плеяду учеников. И сейчас, когда у меня появилась возможность регулярно бывать в Азербайджане, я вижу, что его дело продолжается. Институт физики – это один из самых масштабных институтов – и по размеру, и по оснащенности.

Помню, что мы говорили с Гасаном Абдуллаевым на тему создания в Азербайджане небольшого космического центра. И Гасан Багирович с большим энтузиазмом за это взялся, и именно он стал локомотивом создания в Азербайджане Института космических исследований.

Мне сегодня очень приятно общаться с учениками Г.Абдуллаева. И я рад, что его дело продолжается. Всех поздравляю со 100-летним юбилеем Гасана Абдуллаева, - сказал Р.Сагдеев.

Затем выступил директор Института физики твердого тела АН России Александр Левченко.

Он сообщил, что находится в Баку впервые, и для него большая честь выступать на мероприятии, посвященного 100-летию академика Гасана Абдуллаева.

- Он был одним из основателей науки СССР, и внес огромный вклад в ее развитие. Я хочу отметить, что Г.Абдуллаев всегда поощрял своих сотрудников, помогая их участию в больших проектах и международных мероприятиях. Все это поднимало престиж Института физики Азербайджана, который он организовал.

Я рад отметить, что связи между Азербайджанским Институтом физики и Институтом физики твердого тела до сих пор являются прочными. Вчера мы подписали с директором Института физики АР Назимом Мамедовым новое соглашение, которое будет посвящено совместным исследованиям слоистых полупроводников. В работе будут участвовать около 100 человек, и нет никаких сомнений в том, что эта работа будет успешной. Потому что есть главное – кадры. И думаю, что в этом – заслуга в том числе выдающегося ученого Гасана Абдуллаева, - сказал он.

На мероприятии также выступил ректор БГУ Абель Магеррамов, отметивший высокие заслуги Гасана Абдуллаева в науке Азербайджана.

В заключение мероприятия были вручены награды победителям конкурса, посвященного 100-летнему юбилею академика Гасана Абдуллаева.

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Фото: Надир Ибрагимли