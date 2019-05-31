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В Нахчыване пройдут азербайджано-турецкие совместные тактические учения с боевой стрельбой - ФОТО - ВИДЕО

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В Нахчыване пройдут азербайджано-турецкие совместные тактические учения с боевой стрельбой - ФОТО - ВИДЕО

В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, с 7 по 11 июня в Нахчыване пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство - 2019».

В рамках подготовки к учениям состоялась церемония обмена государственными флагами двух братских стран.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, для участия в церемонии обмена флагами знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии совершил марш-поход из города Нахчыван через погранично-пропускной пункт Садарак на мост «Умид» над рекой Араз. В то же время знаменный взвод Вооруженных сил Турецкой Республики совершил марш-поход из города Карс в направлении погранично-пропускного пункта Садарак.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции на мосту «Умид» состоялась церемония обмена государственными флагами двух братских стран.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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