В Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генассамблеи ООН: Чего ожидать? – ФОТО – ВИДЕО

Во вторник, 18 сентября, в Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Председатель новой сессии – министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанде Эспиноса – пообещала, что предстоящий год будет интенсивным и плодотворным.

В ходе своего председательства она планирует уделять приоритетное внимание вопросам миграции, защиты окружающей среды, правам инвалидов, гендерному равенству и продвижению устойчивого развития.

Также будет уделено внимание укреплению многостороннего сотрудничества и оживлению работы ООН. «Мы все только выиграем, если укрепим международную систему, опирающуюся на общие правила», - сказала новый председатель в интервью Центру новостей ООН.

Мария Эспиноса – четвертая женщина на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН за 73 года и первая латиноамериканка, занявшая эту должность. По ее словам, это и честь, и большая ответственность.

«Женщины, наделенные властью или серьезной ответственностью, должны прилагать вдвое больше усилий, поскольку от нас ждут большего. И я думаю, в мире, которым все еще руководят мужчины, это непросто, потому что тебе нужно доказать всем, что ты способна справиться со своей задачей», - сказала Эспиноса.

Ежегодные общие прения начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. По традиции, их открывает Бразилия, а за ней выступают США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН.

Как сообщает Центр новостей ООН, в первый день, 25 сентября, после президента Дональда Трампа к делегатам Генеральной Ассамблеи обратятся также президенты Турции, Мексики Франции, Ирана и Кыргызстана.

Накануне общеполитической дискуссии 24 сентября пройдет заседание высокого уровня, посвященное вопросу финансирования развития. 25 сентября «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН состоится заседание, посвященное миротворчеству ООН.

Среда, 26 сентября, в штаб-квартире ООН на Ист-Ривер будет не менее насыщенной. В этот день, кроме общих дебатов, состоятся встречи высокого уровня по запрещению ядерного оружия и по борьбе с туберкулезом.

Параллельно в этот же день в Совете Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа пройдет открытое заседание, посвященное ядерной программе Ирана. А в четверг, 27 сентября, «на полях» Генеральной Ассамблеи состоятся встречи высокого уровня, посвященные борьбе с неинфекционными заболеваниями, а также миграции.

Согласно предварительной повестке дня 73-й сессии, в перечне вопросов по теме поддержания международного мира и безопасности есть также и пункт «Положение на оккупированных территориях Азербайджана».

Как правило, на полях открытия сессий Генассамблеи проходят встречи по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. На этот раз ожидается встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Предположительно, она состоится в течение четвертой недели сентября.

Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов Организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.

В 1946 году в составе Генассамблеи было 51 государство, сейчас — 193. Азербайджан был принят в члены ООН в 1992 году, сразу после восстановления страной независимости. В октябре 2011 года Азербайджан был избран непостоянным членом Совбеза на 2012-2013 годы, получив поддержку 155 из 193 стран-членов организации.

За время своего председательства в Совбезе в мае 2012 года Азербайджан выносил на обсуждение такие вопросы глобального значения, как урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах, мир и международная безопасность, борьба с терроризмом и урегулирование конфликтов.

Генеральная Ассамблея несет ответственность за глобальный мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды.

Елена Остапенко, Э.Т.