В Нью-Йорке начинаются общие дебаты в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН – ФОТО – ВИДЕО

Во вторник, 25 сентября, в штаб-квартире ООН начинаются общие прения в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Перед ее участниками выступят более 120 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций других рангов.

Азербайджанскую делегацию представляет министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, который отправился в Нью-Йорк 21 сентября.

Предусмотрено выступление Эльмара Мамедъярова, а также участие в заседаниях, посвященных различным вопросам повестки дня текущей сессии. Запланированы и встречи на двусторонней основе.

Как сообщалось ранее, ожидается встреча с министром иностранных дел Армении Заграбом Мнацаканяном по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Накануне стало известно, что встреча состоится 26 сентября.

В соответствии с давней традицией, первыми 25 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи к присутствующим обратятся президенты Бразилии Мишел Темер и США Дональд Трамп. После Трампа выступит президент Эквадора Ленин Морено Гарсес, а за ним президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В списке выступающих завтрашнего утреннего заседания значатся также президенты Руанды, Мексики, Франции, Республики Сейшельские Острова, Перу, Ирана, Финляндии, Хорватии, Того и Южно-Африканской Республики, а также король Иордании и эмир Катара. Во второй половине дня среди выступающих – президенты Египта и Кыргызстана, а также премьер-министр Армении.

Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

Во вторник на этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке «на полях» общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН начнутся Дни международных договоров. Государства-члены ООН смогут воспользоваться этой возможностью для того, чтобы присоединиться к многосторонним международным соглашениям.

Общеполитическая дискуссия завершится в понедельник, 1 октября.

Как отметил Генсек ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе, ключевыми элементами первой недели 73-й сессии Генассамблеи станет запуск новых стратегий «Молодежь-2030» и «Поколение без ограничений», инициативы по финансированию устойчивого развития на период до 2030 года, а также инициативы Генсека «Действия по поддержанию мира».

«Организация Объединенных Наций – незаменимый орган международного сотрудничества, - отметил глава Организации. - Приезд 84 глав государств и 44 глав правительств еще раз подтверждает доверие международного сообщества к ООН».

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Некоторые наиболее яркие моменты из истории Генеральной Ассамблеи ООН:

Елена Остапенко, Э.Т.