В Нью-Йорке 21 человек пострадал при пожаре на парковке

Не менее 21 человека получили ранения при пожаре, который произошел в понедельник на парковке торгового центра Kings Plaza в нью-йоркском Бруклине, сообщается в заявлении пожарного департамента города.

«Есть 21 пострадавший – 3 жителя и 18 пожарных, ни один из них не получил опасные для жизни ранения», — говорится в заявлении службы в Twitter. В тушении пожара на данный момент задействованы около 200 человек.

Как уточняет телеканал NBC, звонок о пожаре на многоуровневой парковке торгового центра, имеющей порядка 4 тысяч парковочных мест, поступил в понедельник утром (в середине дня мск). Причина возникновения пожара пока не сообщается.

РИА Новости