В Москве в очередной раз высмеяли Армению

Россия дала понять Армении, что визит Путина в Армению для Москвы вовсе не является приоритетом, и Ереван может спокойно дожидаться «своей очереди».

Как сообщает 1news.az, об этом пишет армянское издание 1in.am

«Президент России в ближайшее время посетит Армению, в этом направлении обсуждения продолжаются - вчера в ходе встречи с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Обсуждения по поводу возможного визита президента России продолжаются. Сроки пока не уточнены. Могу только сказать, что и мы, и российская сторона подтвердили визит. Не скажу в ближайшее время, но в скором времени этот визит состоится. Статус визита будет официальным», — сказал далее Балаян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян посчитал вероятным, что Путин прибудет в Армению либо в конце этого года, либо в начале следующего.

В Москве словно ждали повода, чтобы в междустрочиях опровергнуть любое прозвучавшее из Еревана заявление – чтобы показать кризисный характер армяно-российских отношений», - пишет издание.

Вчера помощник президента России Юрий Ушаков дал понять, что визит Путина в Армению для Москвы вовсе не является приоритетом, и Ереван может спокойно дожидаться «своей очереди».

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«Действительно, обсуждалась возможность организации визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются», – сказал Ушаков на брифинге. «Имеется в виду, что президенты еще, очевидно, встретятся, не только в Душанбе (на саммите СНГ), но и в Астане на сессии ОДКБ. Это раз, и в декабре в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза, что также предоставит возможность лидерам переговорить, по крайней мере, кратко. Вопрос о визите в Армению или каких-либо сроках пока еще не обсуждается… Думаю, что, наверное, в плане визита имеет смысл нацеливаться на следующий год», – добавил он. Он напомнил, что последняя встреча российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась «совсем недавно».

Между тем, издание напоминает, что «совсем недавно», а точнее, 1 сентября Путин в Сочи принял президента Азербайджана Ильхама Алиева, но это вовсе не мешает тому, что сегодня президенты России и Азербайджана проведут новую встречу, на этот раз – в Баку.

«Причем, в формальном плане региональным союзником России является Армения, которая, в отличие от Азербайджана, является членом ЕАЭС и ОДКБ», - пишет издание.

По мнению автора статьи, во вчерашних словах Ушакова был иной, более оскорбительный, намек.

«Он по возможности принижает роль Армении в российской политике, следовательно, и государственное, политическое значение визита Путина в Армению. Тогда как армянская сторона упорно утверждает, что ереванский визит Путина будет официальным, следовательно, не столь важно, сколько раз Пашинян и Путин встретятся на других площадках, Ушаков же дает понять, что сегодняшние армяно-российские отношения не дотягивают до того, чтобы в приоритете решались их сроки, и по очереди перечисляет несколько мероприятий, в ходе которых Пашинян может «сфотографироваться» с Владимиром Путиным. Кстати, примечательно, что премьер-министр Никол Пашинян трижды встречался с Путиным, и ни одна из этих встреч не была официальной.

Такова картина армяно-российских «блестящих» отношений. В окружении Путина уверены, что Армении бежать некуда, и она терпеливо будет ждать «братского» визита Путина, который состоится, если у президента России появится свободное «окно» на несколько часов», - пишет 1in.am

В создавшейся ситуации в армяно-российских отношениях издание винит не Москву, а власти Армении, которые, несмотря на революцию, продолжают одновекторную внешнюю политику, на всевозможных площадках заявляя, что внешняя политика Армении не изменится. Так получилось, что главным «героем» всех иностранных визитов первых лиц Армении является Россия, потому что все визиты Никола Пашиняна начинаются с заверений в неизменности внешней политики Армении, пишет издание.

С.А., Э.Т.