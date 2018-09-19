В Москве у Эдварда Налбандяна имеется квартира стоимостью $1 млн

В элитном небоскребе в Москве у экс-главы МИД Армении Эдварда Налбандяна имеется квартира стоимостью в $ 1 млн, сообщает газета «Айкакан Жаманак».

В разное время здесь жили поэты Александр Твардовский и Евгений Евтушенко, балерина Наталья Уланова, певица Людмила Зыкина, актеры Нонна Мордюкова, Ефим Шифрин и Дмитрий Нагиев.

Первое упоминание о квартире было встречено в одной из российских автомобильных баз данных.

На имя Эдварда Агвани Налбандяна был зарегистрирован автомобиль Ford Mondeo. Именно там отмечен адрес квартиры Налбандяна улица Котельническая набережная, здание 1/15, корпус «А».

«Решив уточнить право собственности на квартиру, мы получили справку о его владельцах из Государственного комитета кадастра России. Оказалось, что в разное время здесь имели долю 4 человека: Эдвард Налбандян, Наталья Леонидовна Налбандян, Галина Васильевна Богданова и Михаил Леонидович Богданов», - отмечает газета.

А.А., Э.Т.