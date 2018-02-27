В Москве состоялся вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии - ФОТО

Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоялся вечер памяти жертв Ходжалинскоой трагедии. Вечер прошел в рамках международнойкампании «Справедливость к Ходжалы!», осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

На вечере, организованной Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджана в России и Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), приняли участие известные общественно-политические деятели, представители аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу рассказал о событиях той страшной ночи. Посол отметил, что Ходжалинская трагедия – это настоящий геноцид осуществленный с особой жестокостью. «Многие жертвы трагедии были сожжены заживо, кому-то отрубили голову, кому-то выкололи глаза, следы издевательств были обнаружены на телах беременных женщин. Этих людей убивали только за то, что они азербайджанцы, и только за то, что они жили в Карабахе и в Ходжалы», - сказал дипломат. П.Бюльбюльоглу отметил, что на вечере будет показан фильм «Убегая от тьмы», который снят в США.

«В этом фильме вы не увидите сцен убийства и насилия, страшные кадры, снятые легендарным военным журналистом Чингизом Мустафаевым. Тот, кто один раз увидел душераздирающие кадры, снятые Чингизом Мустафаевым, тот уже никогда их не забудет. Фильм «Убегающий от тьмы» построен на свидетельствах очевидцев событий, на правовой и общественной оценке представителей американской общественности, представителей разных конфессий, проживающих в Азербайджане. В нем вы также увидите признание армянского правозащитника, который размышляет о Ходжалинской трагедии. Все больше и больше людей в армянском обществе осознают, что эта была страшная трагедия, страшная ошибка, которую совершили тогдашние власти Нагорного Карабаха и Армении», - сказал посол.

П.Бюльбюльоглу оценил фильм «Убегающий от тьмы» как важный шаг на пути признания Ходжалинской трагедии мировым сообществом. «Эпиграф, которым авторы предваряют фильм очень точно выражает его смыл и цель: «Единственное, что нужно для триумфа зла, что бы хорошие люди ничего не делали». Этот эпиграф напомнил мне другую широко известную мысль: «Бойся равнодушных – это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле», - подчеркнул дипломат. Посол напомнил, что парламенты 16 стран мира, а также 19 штатов США осудили Ходжалинскую трагедию как акт геноцида. Огромную работу по признанию Ходжалиского геноцида во всем мире проводит вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, которая инициировала кампанию «Справедливость к Ходжалы!». П.Бюльбюльоглу выразил особую благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Посол также обратился со словами благодарности к руководству Еврейского музея и центра толерантности, где был проведен вечер памяти: « Мне кажется, что еврейский народ понимает и разделяет нашу боль более чем кто-либо другой, так как в своей истории этот народ испытал немало трагических событий. Хочу особо подчеркнуть, что премьера этого фильма в Лос-Анджелесе также проходила в одном из крупнейших музеев Холокоста, Музее толерантности».

Заведующий юридическим отделом Аппарата Милли Меджлиса, эксперт Венского управления ООН по преступности, доктор юридических наук Низами Сафаров в своем выступлении обратил внимание на важность политического признания факта геноцида со стороны международного сообщества. «Одним из основных составных компонентов этой проблемы является преодоление безнаказанности за такие деяния как геноцид, военные преступления и приступления против человечества. Тот факт, что сегодня никто из виновников Ходжалинской трагедии не сидит на скамье подсудимых, еще одно свидетельство двойных стандартов», - сказал он. Н.Сафаров выразил уверенность, что правосудие восторжествует, потому что есть немало фактов, когда военные преступники спустя определенное время оказывались на скамье подсудимых. «Правоохранительные органы Азербайджана открыли уголовные дела, связанные с геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности и целый ряд лиц объявлены в международный розыск.

Геноцид не имеет сроков давности. Азербайджан является участником Конвенции от 1968 года ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Следовательно, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности независимо от того, когда было совершено преступление. Н.Сафаров выразил убежденность, что все военные преступники, виновные в совершении геноцида в Ходжалы понесут заслуженное наказание.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евроазийских идей» Григорий Трофимчук отметил, что 26 февраля одна из трагических страниц в истории современного Азербайджана. Азербайджан целенаправленно информирует всю мировую общественность о том, что произошло в ночь на 26 февраля 1992 года в Ходжалы. «Это не только трагедия для тех людей, которые жили в этом городе, для Азербайджана, но и трагедия очень многих народов. Отсутствие единой позиции мирового сообщества по этому поводу создает почву для того, что бы такие трагедии повторялись», - заметил эксперт.

Выступивший на вечере памяти старший научный сотрудник института славяноведения Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Ильгар Мамедов отметили, что совершившие Ходжалинскую трагедию преступники хотели сломить волю народа Азербайджана, однако добились прямо противоположного. Народ эту боль запомнил и еще больше сплотился и окреп.

Кинорежиссер и драматург Эфраим Абрамов напомнил, что под Иерусалимом есть так называемый Президентский сад, которому 120 лет. В этом саду два года назад была разбита роща, где было посажено 613 деревьев - в ознаменование 613 погибших в Ходжалинской трагедии. «Впервые за существование этого сада там были посажены деревья в честь другой национальности - в честь азербайджанцев», - сказал кинорежиссер.

Посол Турции в России Хусейн Дириоз отметил, что Турция глубоко сочувствует азербайджанским братьям и сестрам, пережившим Ходжалинскую трагедию. Он подчеркнул важность восстановления территориальной целостности Азербайджана.

На вечере были зачитаны обращения депутата Государственной думы, руководителя межпарламентской группы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева и израильского эксперта в области международных отношений Арье Гута. В обращениях были отмечены важность признания Ходжалинской трагедии как акта геноцида, а также восстановления территориальной целостности Азербайджана.

В конце вечера был продемонстрирован фильм «Убегая от тьмы». Фильм снят компанией “Jconnect” the Jewish Federation of Greater Washington» при поддержке Генерального Консульства Азербайджана в Лос-Анжелесе. Презентация фильма состоялась 21 февраля 2017 года в Лос-Анжелесе. Режиссер фильма Даниэль Янкович, продюсер Джош Каплан, директор Джеф Хандл.

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