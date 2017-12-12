В Москве состоялась презентация трехтомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» - ФОТО

11 декабря в посольстве Азербайджана в России состоялась презентация трехтомного романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и эпоха» заслуженного журналиста Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Эльмиры Ахундовой.

В трехтомнике, изданном при поддержке Фонда Гейдара Алиева в издательстве «Канон-плюс», опубликованы интересные факты о различных периодах жизни и деятельности гениальной личности, его интервью, архивные материалы.

В этот день почтить память великого лидера в посольство Азербайджана пришли известные политические и общественные деятели, друзья и соратники Гейдара Алиева, послы дружественных стран.

Открывая вечер, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что уже по традиции в день памяти общенационального лидера азербайджанского народа в здании посольства, где он не раз бывал, собираются друзья, соратники Гейдара Алиева. В этот раз в день памяти выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева будет презентован новый трехтомник известного писателя-публициста Эльмиры Ахундовой, которая много лет посвятила исследованию наследия великого лидера. «Есть люди, которые определяют очень многое. Когда мы говорим, что Гейдар Алиев архитектор сегодняшнего Азербайджана, это действительно так. Потому что после развала СССР, когда у людей было ощущение полной растерянности и безысходности, так получилось, что в Азербайджане к власти пришли те люди, которые не совсем знали что делать с этой властью. И за короткое время страна уже стояла на грани гражданской войны, перед пропастью. Тогда наш народ обратился к Гейдару Алиеву с просьбой вернуться в Баку. И становление современного Азербайджана начинается с момента возвращения Гейдара Алиева к руководству республики», - сказал П.Бюльбюльоглу.

Дипломат отметил, что великий лидер сыграл большую роль и в его становлении как личности и как композитора. «Я десять лет проработал министром культуры в его правительстве. Это огромная школа, которая до конца жизни останется со мной. Благодаря Гейдару Алиеву в Азербайджане выросла целая плеяда деятелей культуры и искусства», - заявил П.Бюльбюльоглу.

Автор книг Э.Ахундова поблагодарила вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву, исполнительного директор Фонда Гейдара Алиева, помощника Первого вице-президента Азербайджана Анара Алакбарова за поддержку в реализации этого масштабного проекта. Она отметила, что это новый вариант шеститомника «Гейдар Алиев: Личность и эпоха», предусмотренный для читателей зарубежных стран, в частности российских читателей. В книге собраны неизвестные по сей день факты о Гейдаре Алиеве. Роман написан на основе архивных и официальных документов, сотен записанных на пленку бесед с друзьями, родными и соратниками общенационального лидера азербайджанского народа. «Я вспоминаю январь 1991 года, когда мы сидели в тесной квартирке в Нахчыване. Он говорил мне совершенно поразительные вещи о своем прошлом, о взаимоотношениях с Михаилом Горбачевым, о том, что СССР обречен, Азербайджан скоро станет независимым и мы все должны работать для этого. Я смотрела на Гейдара Алиева и не совсем понимала, о чем он говорит. И, наверное, никто не мог предположить, что бывший коммунистический лидер Азербайджана, член Политбюро скоро удивит весь мир. Он один из первых ликвидирует советскую власть в Нахчыване, вернет гимн и флаг первой Азербайджанской Демократической Республики, спасет Нахчыван от холода, голода, распада и оккупации. А через три года он по волеизъявлению народа вернется во власть в Азербайджане, предотвратит гражданскую войну, остановит распад страны, создаст боеспособную армию, подпишет нефтяные контракты, и первым в бывшем союзе объявит частную собственность на землю», - сказала автор книги.

Задаваясь вопросом: в чем секрет успеха героя книги Э.Ахундова подчеркнула, что Гейдар Алиев умел меняться вместе с историческими обстоятельствами и делал это очень органично: «Главным для него были национальные интересы страны и народа. В моем трехтомнике два героя – Гейдар Алиев и XX век, такой же трагический, противоречивый, многомерный, блистательный, как и мой герой. Гейдар Алиев прожил очень нелегкую жизнь, на дорогах судьбы его ждали взлеты и падения, ему предстояло пережить крушение идеалов, которым он страстно поклонялся в молодости, а также распад страны, которой он столь верно служил. Ему довелось шагнуть в новую эпоху и начать жизнь с чистого листа. Жизнь длиною в нескольких исторических эпох, судьба, в которой отразился вес XX век. Гейдар Алиев был счастливым человеком, и самое его большое счастье – это его детище: возрожденный Азербайджан».

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выразил благодарность автору трехтомника Эльмире Ахундовой за колоссальный труд по созданию данной книги. «Эта прекрасная книга. Многие в этом зале наверное читали книги из серии «Жизнь замечательных людей». Но эта книга отличается глубиной, рассказывает о жизни человека, который стоит у истоков современного Азербайджана. Сегодня невозможно представить процветающий, независимый, гордый Азербайджан без его основателя, без человека, благодаря которому Азербайджан состоялся как независимое государство. Когда читаешь эти книги, понимаешь, что это строки тонкого человека, женщины, которая очень любит своего героя. Это очень объемное произведение, которое надо не перелистывать, а читать и соприкоснуться с великой личностью, влияние которого мы чувствуем далеко за пределами Азербайджана. Сейчас его дело успешно продолжает Президент Ильхам Алиев и Азербайджан сделал колоссальный рывок, рывок именно такой, какой предполагал Гейдар Алиев. Азербайджан - страна, которая уверенно движется по пути наступательного развития и в экономике, и в социальной политике и в сотрудничестве с другими странами, среди которых и Россия», - сказал Л.Слуцкий. Он выразил уверенность, что Гейдару Алиеву еще будут посвящаться много интересных произведений. «Но этот трехтомник, посвященный великому сыну Азербайджана, всегда будет оставаться на особом месте», - подчеркнул политик. Депутат Государственной Думы также поблагодарил посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу за успешную дипломатическую работу во благо развития двухсторонних отношений.

На презентации выступили президент Российской академии художеств Зураб Церетели, профессор МГИМО, президент политологического общества России Оксана Гаман-Голутвина, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, заслуженный художник РФ Никас Сафронов, президент грузинской ассоциации «Диалог культур – XXI» Валерий Асатиани.

Отметим, что трехтомник «Гейдар Алиев: Личность и эпоха» является первым крупным произведением об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, изданном в Москве. В предисловии к трехтомнику народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов написал: «Эта книга Э.Ахундовой продиктована любовью. Такие книги нужны: они помогают воспитанию новых поколений руководителей. Особенно ценен уникальный опыт Гейдара Алиева, которому довелось быть руководителем двух государств в одной стране».

Напомним, что писатель-публицист Эльмира Ахундова за шеститомник «Гейдар Алиев: Личность и эпоха» была удостоена Государственной премии Азербайджана..

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