В Москве разгромили редакцию издания «Сноб»

В Москве неизвестный ночью пробрался в здание на Берсеневской набережной и разбил технику в редакции «Сноба» и соседнем офисе, соединённом с ньюсрумом издания.

Главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова сообщила, что в офис издания ночью 10 июня проник неизвестный человек и «полностью разгромил редакцию».

Чудинова не знает мотивы человека, устроившего погром. Она также не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работает криминалист.

«Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен», — сказала Чудинова в беседе с «МБХ Медиа». В интервью «Дождю» она уточнила, что погром устроил мужчина.

Часть сотрудников «Сноба» продолжила работать в офисе телеканала «Дождь», сообщила Чудинова. По ее словам, издание будет просить помочь с техникой, поскольку самостоятельно восстановить компьютеры «будет буквально огромным делом».

Meduza