В Москве проходит XII Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ - ФОТО

XII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, посвященный Году семьи на пространстве Содружества, стартовал в понедельник в Москве.

На форуме Азербайджан представляет делегация, в состав которой вошли ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде и главный редактор информационного агентства 1news.az Рахман Гаджиев.

Вначале участники форума ознакомились с выставкой работ молодых художников и скульпторов, принимавших участие в творческих и художественных проектах, поддержанных Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в 2017 году.

Российский вице-премьер Ольга Голодец зачитала обращение президента РФ Владимира Путина к участникам форума. Затем с приветственным словом выступили председатель Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, сопредседатель Правления МФГС, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, главы делегаций.

В рамках форума состоялись торжественная церемония вручения межгосударственной премии «Звезды Содружества» и презентация «Культурной столицы Содружества 2018 года» – армянского города Горис. Среди лауреатов премии «Звезды Содружества» есть и представитель Азербайджана - председатель Союза художников Фархад Халилов.

На панельной дискуссии была обсуждена «Роль гуманитарного сотрудничества в укреплении семейных ценностей и традиций стран СНГ», после чего запланирован официальный прием для участников мероприятия.

В вечерней программе намечено посещение московской школы №1253 и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Минздрава РФ, а также церемония закрытия XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

Завтра форум продолжит работу в трех дискуссионных площадках - Сотрудничество государств-участников СНГ в области образования и науки; Навстречу Году культуры в СНГ; Поддержка будущих поколений стран СНГ. Также предусмотрено совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления МФГС, презентация заявочного комитета «ЭКСПО-2025». Форум завершится принятием итоговой резолюции.

Напомним, что «Культурной столицей Содружества» в уходящем, 2017-м, году был азербайджанский город Гянджа, который в течение года принял множество культурных мероприятий международного значения, песенные конкурсы и фестивали.