В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и РФ - ОБНОВЛЕНО

В Москве завершилась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча вначале проходила между тремя министрами. Затем она продолжилась с участием сопредседателей МГ ОБСЕ.
Р.А.
14:16
Встреча МИД Азербайджана и Армении в Москве продолжается с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Об этом сообщает МИД Азербайджана на странице в Twitter.
1news.az
13:16
В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении – Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.
Об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает 1news.az.
Отмечается, что встреча проходит при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Консультации проходят в свете итогов переговоров 29 марта в Вене Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
К министрам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США).
1news.az