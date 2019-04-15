В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и РФ - ОБНОВЛЕНО

В Москве завершилась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча вначале проходила между тремя министрами. Затем она продолжилась с участием сопредседателей МГ ОБСЕ.

Р.А.

14:16

Встреча МИД Азербайджана и Армении в Москве продолжается с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщает МИД Азербайджана на странице в Twitter.

1news.az

13:16

В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении – Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

Об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает 1news.az.

Отмечается, что встреча проходит при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Консультации проходят в свете итогов переговоров 29 марта в Вене Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

К министрам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США).

1news.az