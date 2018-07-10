В Москве армяне заключены под стражу из-за ограбления журналиста BBC

Таганский суд Москвы санкционировал арест двух подозреваемых в краже вещей у английского корреспондента BBC в московском «такси», сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.



«По ходатайству следствия суд избрал в отношении Лендруша Седракяна и Арамаиса Бадаляна меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказала она. Срок ареста установлен до 7 сентября.

Об аресте подозреваемых также сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В рамках производства по уголовному делу по ходатайству следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - сообщила Волк. По ее словам, расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что британца обокрали в московском «такси», угостив кофе, после употребления которого он потерял сознание, возбуждено уголовное дело о краже. Позже полицейские установили автомобиль и задержали подозреваемых.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист BBC, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.

По данным полиции, двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля.

А.А.