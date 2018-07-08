В московских аэропортах отменили и задержали более 20 рейсов

Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.

Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 10:00 по мск, в аэропорту «Внуково» два рейса задержали и четыре отменили. В «Домодедово» семь рейсов задержали и восемь отменили. Еще четыре рейса задержаны в «Шереметьево».

Ранее МЧС сообщало, что в Москве 8 июля по прогнозам синоптиков Росгидрометра с 07:00 до 21:00 ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Водителям напомнили, что во время грозы может ухудшиться видимость на дороге.

Гидрометцентр накануне объявил желтый уровень опасности в столице. Это значит, что погода потенциально опасна.

«Дождь»