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В море у берегов Испании обнаружили более 450 нелегальных мигрантов

Сегодня в 19:15 ~ 1 минута на чтение 256
В море у берегов Испании обнаружили более 450 нелегальных мигрантов

Более 450 нелегальных мигрантов обнаружены в Средиземном море у испанского побережья за выходные, сообщила служба спасения на море Испании.

В субботу в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря) были найдены семь лодок, в которых находились 342 человека. С утра воскресенья найдены еще три лодки, на которых к испанскому побережью направлялись 123 человека.

РИА Новости

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