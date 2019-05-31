«В моей жизни никого нет»: Киану Ривз признался, что он «одинокий человек» - ФОТО

Звезда фильмов «Матрица» и «Джон Уик» — 54-летний Киану Ривз 30 мая рассказал в разговоре с журналистом издания The Jakarta Post, что он «одинокий парень».

«Вы знаете, я одинокий парень, в моей жизни сейчас никого нет. Но если бы со мной это случилось, то я бы относился к этому человеку с уважением и любовью. Надеюсь, со мной такое ещё случится», - отметил Киану.

Журналист спросил Ривза устраивает ли его такое положение, на что тот ответил, что не «особо заморачивается из-за одиночества». «Я — актёр, так что с той точки зрения, с какой спрашиваете вы, у меня нет чёткого ответа», — добавил Киану.

По словам Ривза, иногда он чувствует себя как «животное в клетке». «Но в Лос-Анджелесе это никого не волнует», — уточнил актёр.

«Я не выхожу на улицу, я ничего не делаю. Я довольно скучный» - сказал Киану Ривз.

Согласно «Мемепедии», летом 2010 года в интернете появилась та самая известная фотография «одинокого Киану». Её сделал папарацци Рон Асадориан, когда небритый и печальный Ривз одиноко сидел на лавочке в парке и ел сэндвич. Позже фото стало мемом, а в интернете стало появляться всё больше фотографий с «грустным» Киану.

TJ