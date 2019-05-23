В Минске заявили о целесообразности закупки азербайджанской нефти вместо казахстанской

«Минск сейчас находится в поиске нефти на свободном рынке. Российская нефть может стать дорогой, а значит - конкурентоспособными на белорусском рынке становятся и другие поставщики».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил «Коммерсант» директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

Говоря о планах Беларуси активизировать переговоры о закупке казахстанской нефти, о чем заявил накануне глава государства Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, эксперт назвал Казахстан лишь одним из вариантов.

«Гораздо более жизнеспособны поставки нефти, например, из Азербайджана»,— сказал он, вспомнив историю 2010 года, когда Россия ввела пошлины на поставки нефти в Беларусь, и Минск договорился о покупке сырья в Венесуэле.

На практике в рамках свопа поставлялась в основном азербайджанская нефть, которая отгружалась в порту Одессы и прокачивалась на Мозырский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Броды.

«На этой стадии Москва и Минск бросили заниматься ерундой, и было подписано соглашение о Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, благодаря которому пошлины убрали»,— отмечает Швецов.

Так что, добавляет он, прецедент уже был, и с экономической, и с инфраструктурно-технической точек зрения схема отработана.

Напомним, что накануне сложных переговоров с Россией о компенсациях за загрязненную нефть в трубопроводе «Дружба» Беларусь подняла вопрос о закупках сырья в Казахстане.

А.С., Э.Т.