В Минске обсуждено создание благоприятных условий для автоперевозчиков из Азербайджана

В Минске прошло очередное заседание совместной беларуско-азербайджанской комиссии по международным автомобильным перевозкам, говорится в сообщении Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджанской Республики.

Азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Государственной автомобильной транспортной службы МТСВТ Хабиб Гасанов. Беларусь на встрече представлял начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

Стороны обсудили налаживание обмена статистической информацией, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики при перевозке грузов и пассажиров, пути их решения, перспективы роста перевозок.

«Обсуждено создание более благоприятных условий для азербайджанских автоперевозчиков в Беларуси», - отмечено в пресс-релизе.

По международным транзитным перевозкам стороны коснулись вопросов применения системы разрешений, перевозки опасных грузов, движения крупного автотранспорта, ознакомились с системой цифровой таксономии и авторизации.

По итогам встречи был подписан соответствующий протокол.

Лада Евграшина, Г.Р.