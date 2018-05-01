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В Минске обсуждено создание благоприятных условий для автоперевозчиков из Азербайджана

Сегодня в 16:45 ~ 1 минута на чтение 291
В Минске обсуждено создание благоприятных условий для автоперевозчиков из Азербайджана
В Минске прошло очередное заседание совместной беларуско-азербайджанской комиссии по международным автомобильным перевозкам, говорится в сообщении Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджанской Республики.
 
Азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Государственной автомобильной транспортной службы МТСВТ Хабиб Гасанов. Беларусь на встрече представлял начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.
 
Стороны обсудили налаживание обмена статистической информацией, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики при перевозке грузов и пассажиров, пути их решения, перспективы роста перевозок.
 
«Обсуждено создание более благоприятных условий для азербайджанских автоперевозчиков в Беларуси», - отмечено в пресс-релизе.
 
По международным транзитным перевозкам стороны коснулись вопросов применения системы разрешений, перевозки опасных грузов, движения крупного автотранспорта, ознакомились с системой цифровой таксономии и авторизации.
 
По итогам встречи был подписан соответствующий протокол.
 
Лада Евграшина, Г.Р.

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