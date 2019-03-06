В Минналогов Азербайджана раскрыты хищения на более чем миллион манатов

Возбуждены уголовные дела в отношении ряда сотрудников Министерства налогов Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры и Министерства налогов Азербайджана.

В частности, старший налоговый инспектор отдела экономических исследований и контроля над исполнением бюджетного прогноза 2-го территориального налогового департамента Махир Абдуррагимов, используя служебное положение в корыстных целях, занизил налоговые поступления от налогов и госпошлин из финансовых отделов Хызинского и Сиязаньского районов на 511 тысяч манатов и, обналичив их посредством личных счетов различных налогоплательщиков, присвоил.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере») и 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Кроме того, директор налогового отдела Агдамского района Валех Гасымов, используя служебное положение в корыстных целях, занизил налоговые поступления от налогов и госпошлин из финансового отдела на 412 тысяч манатов и, обналичив их, присвоил.

Налоговый инспектор отдела оперативного налогового контроля 5-го территориального налогового департамента Эльнур Мансимов аналогичным путем присвоил 38 тысяч манатов, а старший налоговый инспектор по контролю над исполнением налоговых обязательств в Отделе малого предпринимательства 13-го территориального налогового департамента Зия Пашаев в 2017-2018 годах мошенническим путем, подделав документы, присвоил и обналичил налоговые выплаты на сумму в 47 тысяч манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») и 313 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Кроме того, четыре сотрудника территориальных налоговых управлений уволены, четверо сняты с занимаемых должностей.

Тимур Рзаев, Э.Т.