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В Минэнерго Азербайджана создали рабгруппу для решения проблем граждан с газом и электроэнергией

Сегодня в 12:44 ~ 1 минута на чтение 278
В Минэнерго Азербайджана создали рабгруппу для решения проблем граждан с газом и электроэнергией

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подписал приказ о создании рабочей группы для решения проблем граждан с газоснабжением и энергоснабжением, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По сообщению Минэнерго, рабочая группа создана с целью рассмотрения жалоб и оперативного решения проблем граждан, связанных с обеспечением газом и электроэнергией.

«Руководителем рабочей группы является заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов. В состав рабгруппы включены представители ОО «Азеригаз», ОАО «Азеришыг», Агентства по регулированию энергетических вопросов», - отмечается в сообщении.

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