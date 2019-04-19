В Минэнерго Азербайджана создали рабгруппу для решения проблем граждан с газом и электроэнергией

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подписал приказ о создании рабочей группы для решения проблем граждан с газоснабжением и энергоснабжением, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По сообщению Минэнерго, рабочая группа создана с целью рассмотрения жалоб и оперативного решения проблем граждан, связанных с обеспечением газом и электроэнергией.

«Руководителем рабочей группы является заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов. В состав рабгруппы включены представители ОО «Азеригаз», ОАО «Азеришыг», Агентства по регулированию энергетических вопросов», - отмечается в сообщении.

1news.az