В Милли Меджлисе выступили за повышение лимита на использование населением газа

Депутат Фазиль Мустафа на пленарном заседании парламента призвал повысить лимит (1700 кубометров) на использование населением газа в два раза.

По его словам, необходимо не ликвидировать лимит, а повысить его.

«Необеспеченные слои населения, проживающего на дворовых территориях, имеют большие проблемы. Лимит должен быть повышен минимум до 3 тысяч кубометров», - сказал он.

Следует отметить, что в соответствии с установленными в конце 2016 года нормами, объем ежегодного потребления газа, установленный в размере 1700 кубометров, рассчитывается по 10 гяпиков за кубометр, что составляет 170 манатов в год. В случае превышения лимита и потребления более 1700 кубометров газа тариф повышается вдвое – один кубометр рассчитывается уже по 20 гяпиков.

Эльшан Рустамов, Г.Р.