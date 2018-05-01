В МИД Ирана ответили на обвинения Нетаньяху в разработке ядерного оружия

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наработках Ирана в военно-ядерной сфере «детским нелепым шоу», сообщает агентство ISNA.

«То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которые мы уже наблюдали все последние годы, однако раньше его показывала группа лицемеров», — заявил Аракчи.

«Это заявление нелепо: как Иран может хранить такие важные документы на заброшенном промышленном складе?» — добавил замминистра.

«Тот факт, что Нетаньяху потратил десять дней на то, чтобы дождаться решения Трампа о СВПД, свидетельствует о том, что это театр <…> и интересно, что в нем участвуют все, а Израиль исполнил свою роль на сцене на самом высоком уровне», — заявил Аракчи.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии секретных документов, добытых израильской разведкой, которые доказывают, что Иран после подписания атомной сделки с международным сообществом сохраняет свои наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.

РИА Новости