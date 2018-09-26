В Международном аэропорту Гейдар Алиев туристам будут преподнесены подарочные наборы

Государственным агентством по туризму планируется проведение цикла мероприятий по случаю отмечаемого 27 сентября Всемирного дня туризма.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в агентстве, впервые в этом году в Международном аэропорту Гейдар Алиев будет организована специальная церемония встречи туристов, приехавших в нашу страну именно в день туризма. На погранично-пропускном пункте каждому туристу будут преподнесены подарочные наборы национальных сладостей.

Как продолжение мероприятий, связанных с Днем туризма, при организации Бакинского туристического информационного центра с целью посещения основных достопримечательностей столицы на автобусах «Baku City Tour» будут применены скидки на 50 процентов. 27 сентября в течение дня автобусы с 10.00 до 19.00 через каждый час будут отправляться от Дома правительства.

В течение дня местные и иностранные туристы смогут бесплатно посетить заповедники «Янардаг» и «Храм Атешгях».

А на площади Фонтанов будет организована выставка работ ковроделов, ювелиров, гончаров, пройдут мастер-классы по различным народным промыслам.

На фестивале, который продлится четыре дня с утра до 18.00, будут также продемонстрированы образцы меда и национальных сладостей.

Вечером в День туризма на площади Фонтанов будет организован концерт.